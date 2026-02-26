Bei Bayerns U19 begann der Argentinier seine Trainerlaufbahn. Nun soll er einen Club von der bekanntesten spanischen Urlaubsinsel vor dem Abstieg retten.

Palma de Mallorca (dpa) - Der frühere Bayern-Profi Martín Demichelis ist neuer Trainer von RCD Mallorca. Wie der abstiegsbedrohte Tabellen-18. der spanischen La Liga mitteilte, erhält der 45 Jahre alte Argentinier einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr. Demichelis ist Nachfolger des entlassenen Jagoba Arrasat.

Beginn als Trainer bei Bayerns U19

Mit den Münchnern (2003 bis 2010) war der Defensivakteur viermal deutscher Meister. 2014 gehörte Demichelis zu jener argentinischen Mannschaft, die das WM-Finale von Rio gegen Deutschland mit 0:1 verlor. Bei den Bayern begann er seine Trainerkarriere als Verantwortlicher für die U19 und danach für die zweite Mannschaft. Später trainierte er River Plate in seiner Heimat und danach den mexikanischen Erstligisten CF Monterrey.