Leverkusen spielt in der Europa League gegen zwei Clubs aus Frankreich. Hoffenheims Trainer Christian Illzer trifft mit Hoffenheim auf seinen alten Arbeitgeber.

Monaco (dpa) – Bayer Leverkusen bekommt es in der Ligaphase der Europa League mit zwei französischen Top-Clubs zu tun, für die TSG Hoffenheim geht es gegen den Ex-Club von Trainer Christian Ilzer. Die Auslosung in Monaco ergab, dass Bayer zu Hause auf Olympique Marseille, RB Salzburg, NK Celje aus Slowenien und Besiktas Istanbul mit Nationaltorwart Alexander Nübel trifft. Auswärts muss der Ex-Meister bei Olympique Lyon, Dinamo Zagreb, Lech Posen und OF Iraklion ran.

Liga-Konkurrent Hoffenheim empfängt in Sturm Graz den Club, mit dem Ilzer 2024 österreichischer Meister geworden war und die Vorherrschaft von Salzburg beendet hatte. Weitere Gegner in Sinsheim sind Lyon, Ferencvaros Budapest sowie Besiktas. Die Auswärtsspiele führen Hoffenheim zu OF Iraklion nach Kreta, Olympiakos Piräus, Conference-League-Sieger Crystal Palace und zum RSC Anderlecht.

Finale in Frankfurt

In der Ligaphase der Europa League bestreitet jeder der 36 Teilnehmer jeweils vier Partien zu Hause und auswärts. Los geht es in dieser Saison mit dem ersten Spieltag am 16. und 17. September. Das letzte Spiel vor der K.-o.-Phase findet am 28. Januar 2027 statt.

Die ersten acht Mannschaften der Tabelle qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. In einer Zwischenrunde erspielen die Clubs auf den Rängen von 9 bis 24 die weiteren Achtelfinalplätze mit Hin- und Rückspiel. Das Finale findet am 26. Mai 2027 in Frankfurt statt.