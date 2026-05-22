Der mit 120 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot wurde nicht geknackt. Fünf Lottospieler in Deutschland sind nun dennoch deutlich reicher als zuvor.

Helsinki (dpa) – Millionen-Jubel in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und im Saarland: In der Lotterie Eurojackpot haben dort Spieler jeweils 2,3 Millionen Euro gewonnen. Bei der Ziehung am Freitagabend ging diese Summe ebenso jeweils einmal nach Finnland, Island und Slowenien sowie gleich zweimal nach Schweden, wie Westlotto mitteilte.

In Mecklenburg-Vorpommern und in Island habe es jeweils das erste Mal einen Millionengewinn beim Eurojackpot gegeben. Die je 2,3 Millionen Euro wurden in der Gewinnklasse 2 ausgeschüttet – an Spieler, die alle Gewinnzahlen plus eine der beiden Eurozahlen richtig getippt hatten.

Der Eurojackpot – also die maximal mögliche Summe in dieser Lotterie – in Höhe von 120 Millionen Euro wurde allerdings bei der Ziehung in Helsinki nicht geknackt. Kein Spielteilnehmer hatte sowohl die Gewinnzahlen 5, 34, 35, 42 und 46 als auch die beiden Eurozahlen 3 und 5 getippt (Gewinnklasse 1).

«Der erste Gewinnrang mit dem Mega-Jackpot von 120 Millionen Euro hat somit weiter Bestand. Am Dienstag (26. Mai) besteht die nächste Chance, den Jackpot zu knacken», hieß es.