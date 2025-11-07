Eurojackpot geknackt: 54 Millionen Euro gehen nach NRW

Helsinki/Münster (dpa) – Ein Spieler oder eine Spielgemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen hat den Eurojackpot geknackt und ist nun um rund 54,3 Millionen Euro reicher. Das teilte Westlotto am Abend mit. Die Gewinnzahlen lauteten 13, 19, 22, 35 und 40, als Eurozahlen wurden 2 und 8 gezogen.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot mit 19 Teilnehmerländern liegt bei 1 zu 140 Millionen. Spieler tippen zunächst 5 Zahlen aus 50 und anschließend die Eurozahlen, also 2 aus 12.