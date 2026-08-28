Beim Spiel in Augsburg feiert Schalke am Sonntag sein Bundesliga-Comeback. Die Euphorie um den Revierclub ist groß, die Mannschaft namhaft besetzt. Trotzdem begleiten Schalke viele Fragen.

Gelsenkirchen (dpa) – Mehr als 100.000 Fans bei der Saison-Eröffnung, ein Film zum «Mythos Schalke» in über 100 deutschen Kinos sowie ein innerhalb von Stunden ausverkauftes Trikot: Die Euphorie rund um das Bundesliga-Comeback des Revier-Riesen FC Schalke 04 ist gigantisch. Nach dreijähriger Abstinenz geht es an diesem Sonntag beim FC Augsburg endlich wieder um Erstliga-Punkte (17.30 Uhr/DAZN). «Wir nehmen die Euphorie mit. Wir wollen darauf so lange wie möglich reiten», gibt Robin Gosens das Motto vor.

Der 24-malige deutsche Nationalspieler und bekennender Schalke-Fan ist der bekannteste Neuzugang der Gelsenkirchener. In Stürmerstar Edin Dzeko, der von einer Fortsetzung seiner Karriere in Königsblau überzeugt werden konnte, sowie Torwart Loris Karius, der mit dem FC Liverpool schon im Champions-League-Finale stand, setzt Schalke auf weitere Promi-Power.

Auch diese Namen zeigen: Schalke ist kein typischer Aufsteiger. Eine komplizierte Saison steht der Mannschaft von Trainer Miron Muslic trotzdem bevor.

Gosens lobt Resilienz

Der Pflichtspielauftakt sollte da Warnung genug sein. Im DFB-Pokal geriet Schalke beim Halleschen FC in Rückstand. Erst in der Verlängerung setzten sich die Gelsenkirchener beim Viertligisten durch. Das Positive: Schalke wehrte sich, drehte den Rückstand. Oder wie es Gosens formulierte: «Ich bin happy damit, wie resilient wir waren, wie wir die Widerstände weggesteckt haben, die Rückstände weggesteckt haben. Ich glaube, das wird auch in der Bundesliga immer wieder auf uns zukommen.»

Davon ist auszugehen. Die Schalker Defensive, in der vergangenen Saison mit nur 31 Gegentoren die beste der zweiten Liga, wird nicht nur gegen die Bayern mit Harry Kane oder gegen Borussia Dortmund mit Serhou Guirassy vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Reicht die Qualität in der Abwehr, um weiterhin die Basis für erfolgreichen Muslic-Fußball zu sein? Das ist eine der Fragen, die Schalke mit in die Saison nimmt.

Dzeko, Adamu, Sylla: Viel Ungewissheit rund um die Offensive

Eine weitere ist die nach Kreativität und Durchschlagskraft im Angriffsspiel. Schon in der 2. Bundesliga zählte Schalke nicht zu den Teams, die ihre Fans mit besonders vielen Toren verwöhnten. Und auch in Halle fiel Schalke bis zur Einwechslung von Dzeko, der zwei Tore erzielte und einen Treffer vorbereitete, lange wenig ein.

Wie viel Spielzeit ist für den 40-Jährigen im Saisonverlauf drin? Was leistet Neuzugang Junior Adamu? Kann Muslic auch im nächsten Jahr auf Mittelstürmer Moussa Sylla setzen oder wechselt der 26-Jährige noch? Schließlich können die weiter hoch verschuldeten Schalker Transfereinnahmen mehr als nur gut gebrauchen. Vor dem Saisonstart herrscht rund um den Angriff noch viel Ungewissheit.

Viel wird auch auf Kapitän Kenan Karaman ankommen. Der 32-Jährige ist der große Anführer im Team, zeichnet sich durch Torgefahr und Spielübersicht aus. Zuletzt fehlte der Offensivmann allerdings verletzt. Ob Karaman in Augsburg spielen kann, entscheidet sich wohl kurzfristig.

Vorstandsboss: «Es war nie langweilig»

Die Euphorie wird durch all diese Fragen freilich nicht getrübt. «Wir sehen gerade, wie die Strahlkraft von Schalke wieder nach vorne rückt», sagte der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann zuletzt und ergänzte auch mit Blick auf das Auswärtstrikot im Retro-Look, das zum Verkaufsschlager wurde: «Ob es über 100.000 bei der Saisoneröffnung sind, ob es die Trikotverkäufe sind, wo am ersten Tag innerhalb von wenigen Stunden ein Trikot ausverkauft ist – das macht Spaß.»

Der 42-Jährige wäre auch mit wenig Spektakel in der Comeback-Saison zufrieden. «Ich hätte nichts dagegen, wenn darüber steht: Langweiliges erstes Jahr in der Bundesliga», sagte Tillmann. «Aber wir wissen auch: Es wird ja nicht so kommen. Was ich bislang als Fan, Mitglied und Funktionär miterlebt habe: Es war nie langweilig.»