EU-Wettbewerbsrecht EU-Kommission: Untersuchung gegen Deutsche Börse und Nasdaq dpa 06.11.2025, 11:54 Uhr

Brüssel (dpa) – Wegen des Verdachts auf einen Kartellverstoß hat die EU-Kommission offiziell ein Verfahren gegen die Deutsche Börse und die US-Technologiebörse Nasdaq eingeleitet. Demnach soll geprüft werden, ob sie mit Abstimmungen im Bereich der Notierung, des Handels und des Clearings von Finanzderivaten im Europäischen Wirtschaftsraum gegen EU-Wettbewerbsrecht verstoßen haben, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. © dpa-infocom, dpa:251106-99-556581/1







