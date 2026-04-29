Energiekrise
EU-Kommission erlaubt höhere Strompreis-Hilfe für Industrie

Um die Industrie in der Energiekrise zu entlasten, erlaubt die EU ihren Mitgliedstaaten vorübergehend höhere Vergünstigungen beim Strompreis für manche Firmen. Dafür passt die Europäische Kommission ihre strengen Regeln für staatliche Subventionen zeitweise an. Mitgliedstaaten müssen die Brüsseler Behörde wie üblich über geplante Maßnahmen informieren.

Brüssel (dpa) – Um die Industrie in der Energiekrise zu entlasten, erlaubt die EU ihren Mitgliedstaaten vorübergehend höhere Vergünstigungen beim Strompreis für manche Firmen. Dafür passt die Europäische Kommission ihre strengen Regeln für staatliche Subventionen zeitweise an. Mitgliedstaaten müssen die Brüsseler Behörde wie üblich über geplante Maßnahmen informieren.

© dpa-infocom, dpa:260429-99-275696/1

Ressort und Schlagwörter

EnergieWirtschaft

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