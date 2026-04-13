Nach fünf Runden muss sich die Schauspielerin aus gesundheitlichen Gründen von «Let's Dance» verabschieden. Zwei gebrochene Rippen sind schuld.

Köln (dpa) – Esther Schweins muss das Tanzparkett von «Let's Dance» vorzeitig verlassen. Laut «RTL.de» sind zwei gebrochene Rippen der Grund für das Tanz-Aus der Schauspielerin nach fünf Runden. Zusammen mit Tanzprofi Massimo Sinató habe sie Jury und Zuschauer in der vergangenen Show begeistert – obwohl sie schon seit einigen Wochen mit verletzten Rippen tanze. Die 19. Staffel der Tanzshow hatte am 27. Februar auf RTL begonnen.

Auf dem Instagram-Account von «Let's Dance» hieß es, eine der zwei gebrochenen Rippen habe sich verschoben, «sodass es zu risikoreich für sie ist, weiterzumachen» – nach ärztlichem Rat. «Gute Besserung liebe Esther und danke, dass du ein Teil von „Let's Dance“ warst und so vielen Frauen Mut gemacht hast.» Auch «Bild.de» hatte berichtet.