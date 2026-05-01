Frauen-Bundesliga
Erstmals in der Frauen-Bundesliga: Mikrofon für Trainerin
Friederike Kromp
Fans hören dank eines Funkmikrofons, was Werder-Trainerin Friederike Kromp während des Spiels gegen den 1. FC Köln sagt. (Archivbild)
Philipp Szyza. DPA

Hör mal, wer da spricht. Im Spiel beim 1. FC Köln werden nicht nur die Werder-Fußballerinnen mitbekommen, was ihre Trainerin Friederike Kromp zu sagen hat. Eine Premiere für die Frauen-Bundesliga.

Lesezeit 1 Minute

Köln (dpa) – Beim Bundesliga-Spiel der Fußballerinnen des 1. FC Köln gegen Werder Bremen kommt es zu einer Premiere. Erstmals wird bei der Übertragung eines Spiels der Frauen-Bundesliga eine Trainerin mit einem Funkmikrofon ausgestattet.

In dem Spiel am Samstag (13.00 Uhr/MagentaSport und DAZN) im Kölner RheinEnergie Stadion wird Werder-Trainerin Friederike Kromp das kabellose Ansteckmikrofon tragen. TV-Zuschauer können dann hören, was die 41-Jährige am Spielfeldrand oder auf der Trainerbank sagt.

Die Umsetzung erfolge gemeinsam mit dem Host Broadcaster Sky, der die Produktion des Basissignals verantworte, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Die Audio- und Videosequenzen würden im Übertragungswagen vorproduziert und nach inhaltlicher Freigabe durch den Verein in das Basissignal integriert, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:260501-930-20586/1

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Sport

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