Mehr als drei Jahre nach dem letzten Bundesliga-Heimspiel kehrt Schalke erfolgreich ins Fußball-Oberhaus zurück. Gegen die Doublesieger aus München erkämpfen sich die Königsblauen einen Punkt.

Gelsenkirchen (dpa) - Harry Kane schimpfte wegen des raschen Abpfiffs mit Schiedsrichter Robert Schröder, der Schalker Anhang feierte indes den überraschenden Punktgewinn wie eine deutsche Meisterschaft. «Zieht den Bayern die Lederhosen aus», schallte es Joshua Kimmich und Co. entgegen, nachdem die Münchner bei den leidenschaftlich kämpfenden Königsblauen nicht über ein 0:0 hinausgekommen waren.

74 Prozent Ballbesitz, 11:0 Ecken für die Bayern - doch die Schalker schmissen sich in jeden Schuss, jeden Zweikampf - und verhinderten so die elfte Bundesliga-Niederlage gegen die Bayern hintereinander. Auch die Rückkehr von Nationalspieler Jamal Musiala konnte den kleinen Bayern-Rückschlag nicht verhindern.

Manuel Neuer gratulierte bei seiner womöglich letzten Rückkehr in die alte Heimat seinem Gegenüber Loris Karius zu einer starken Leistung. «Wir hatten drei Großchancen, er (Karius) hat diese vereitelt. Das war der Schlüssel dazu, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben. Ansonsten, was die Statistik sagt, spricht alles für uns», sagte Neuer bei Sky.

Neuer: «Habe es genossen»

Ein bisschen Wehmut kam bei Neuer auf, schließlich geht er davon aus, dass er letztmals in der Veltins-Arena ein Spiel bestritten hat. «Es ist immer schön, hierhin zurückzukehren. Ich habe 20 Jahre für diesen Verein gespielt, habe hier alles gelernt, bin hier aufgewachsen. Meine Familie ist dagewesen. Ein Sieg hätte gut getan. Einige der Family werden sich darüber freuen und sagen: Das ist okay so. Ich habe es genossen heute.»

Auf Schalker Seite herrschte indes nach dem ersten Bundesliga-Heimspiel seit mehr als drei Jahren Feierstimmung. Jeder Zweikampf, jeder Abwehraktion wurde frenetisch bejubelt. «Ich bin es am Genießen. Schöner hätte ich es mir nicht vorstellen können. Jeder ist hier den Extra-Meter gelaufen. Wir haben immer gedoppelt, fast getrippelt. Das schaffst du nur, wenn du über das Limit gehen willst. Das haben wir gemacht», sagte Schalkes Ex-Nationalspieler Robin Gosens.

Und in der Not stand noch ein überragender Karius im Tor, der das Lob an seine Kollegen zurückgab: «Für mich war es super. Ich musste nur schreien: "Weiter, weiter, hoch, zurück". Was die Jungs da abgespult haben, Hut ab. Die haben so viel weggenommen und es den Bayern schwer gemacht. Die Jungs haben geackert bis zum 'Geht nicht mehr'. Das sind wir, das zeichnet uns aus. Heute kann jeder stolz auf seine Leistung sein.»

Pfiffe für Neuer

Bereits vor Spielbeginn stand das Personal des FC Bayern im Fokus. Torwart Manuel Neuer wurde bei seinem möglicherweise letzten Spiel bei seinem Heimatverein Schalke bereits beim Aufwärmen ausgepfiffen und mit Sprechchören belegt. «Ich freue mich auf die Veltins-Arena. Das ist lange nicht so gewesen, dass wir dort spielen konnten», hatte der Weltmeister von 2014 noch vor der Partie gesagt.

Nach seinen zwei Zusammenbrüchen in der Saisonvorbereitung stand außerdem Nationalspieler Musiala wieder im Kader und ab der 57. Minute auch auf dem Rasen. Neuer, Musiala und Co. mussten beim ersten Auswärtsspiel der Bundesliga-Saison mit eingeschränkter Unterstützung antreten. Die aktive Fanszene des deutschen Rekordmeisters blieb dem Spiel fern. Medienberichten zufolge hatte es vor dem Spielbeginn eine Auseinandersetzung mit Schalker Anhängern gegeben.

Anfangsoffensive des FC Bayern

Die Double-Sieger aus München, die mit einer Startelf ohne Stürmer Harry Kane und Flügelspieler Michael Olise aufliefen, gaben direkt zu Beginn der Partie den Ton an. Mit viel Ballbesitz ließen die Münchner den Ball durch die eigenen Reihen laufen und suchten nach Lücken in der tiefstehenden Schalker Defensive. Der erste Abschluss gelang dabei Lennart Karl, dessen Fernschuss aus der Distanz (2.) aber in den Armen von Schalkes Schlussmann Loris Karius landete.

Karls Abschluss sollte aber nur der Anfang der Münchner Startoffensive sein. In der ersten Viertelstunde rollte Angriff um Angriff auf das Gelsenkirchener Tor. Eine scharfe Hereingabe (8.) von FCB-Außenverteidiger Alphonso Davies wurde zum Torschuss und rauschte nur knapp am Schalker Tor vorbei. Nathaniel Brown, der wieder im offensiven Mittelfeld spielte, scheitere wenige Minuten später nach Ablage von Aleksandar Pavlović mit einem Linksschuss aus kurzer Distanz (13.) wieder an Karius.

Kompany bringt Kane, Olise und Musiala

Nach der einseitigen Anfangsphase schaffte es die Mannschaft von Trainer Miron Muslic immer mehr, für Entlastung zu sorgen und das Spielgeschehen vom eigenen Tor wegzubewegen. Der FC Bayern tat sich zunehmend schwer mit der intensiven Spielweise der Königsblauen. Nach möglichem Handspiel von Dayot Upamecano und einem Zweikampf zwischen Davies und Dina Ebimbe forderten die Königsblauen dabei gleich zweimal Strafstöße (24.), die Ihnen aber von Schiedsrichter Robert Schröder verwehrt wurden. Ein Freistoß von Adil Aouchiche von der Strafraumkante (35.) konnte von Neuer entschärft werden.

Zum Beginn des zweiten Durchgangs brachte Bayerns Cheftrainer Kompany dann Stürmerstar Kane, Flügelkünstler Olise und Dribbler Musiala ins Spiel und die Partie verlagerte sich wieder deutlicher in Richtung des Schalker Tors. Auch mit dem neuen Personal fanden die Münchner aber kein Mittel gegen die enge Schalker Defensivkette, klare Torchancen erspielten sich die Bayern kaum. Konrad Laimers Abschluss aus spitzem Winkel (63.) landete nur im Außennetz. Der Flachschuss von Luiz Diaz aus kurzer Distanz (68.) wurde abgeblockt.

In den Schlussminuten rannten die Münchner immer weiter an, die Schalker warfen sich in jeden Zweikampf, um das Unentschieden zu verteidigen. Wenige Minuten vor dem Abpfiff parierte Schalkes Schlussmann Karius einen Fernschuss von Kane (86.) zum wiederholten Male stark und besiegelte den torlosen Endstand.