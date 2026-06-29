Der Argentinier kommt überraschend früh zum Arbeitsstart bei RB Leipzig. Der ehemalige Bayern-Spieler sieht sich die Leipziger Trainingsakademie an und reagiert prompt.

Leipzig (dpa) – Martín Demichelis hat seine Arbeit bei RB Leipzig frühzeitig Sonntag abend heute Vormittag zusammen mit dem Sportlichen Leiter Sebastian Schuppan die Trainingsakademie am Leipziger Cottaweg an. Seinen ersten Eindruck von den Trainingsbedingungen quittierte er mit einem «sehr gut, sehr schön», wie RB in einem Video veröffentlichte.

Der 45 Jahre alte Argentinier ist Nachfolger von Ole Werner und erhielt bei RB einen Zweijahresvertrag. Der frühere Bayern-Profi war zuletzt bei RCD Mallorca in der spanischen Liga tätig. Demichelis gilt als Wunschlösung des globalen RB-Fußball-Chefs Jürgen Klopp, der mit seinem Beraterteam entscheidend eine Änderung beim Red-Bull-Vorzeigeclub forciert hatte. In Leipzig trifft er wieder auf Ex-Kollege Mario Gomez, Technischer Direktor beim Klopp-Team. Beide spielten beim FC Bayern (2009/2010) zusammen.

Erstes Testspiel gegen Altglienicke

«Wir möchten Spiele gewinnen. Das geht über eine inhaltliche Komponente, das geht über eine physische Komponente. Und es gibt diese Begeisterung, dieses Feuer, diese Leidenschaft. Martin vereint all das», meinte RB Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer in einem Interview mit der «Bild».

Demichelis wird mit dem Team am 13. Juli mit einem öffentlichen Training in die Vorbereitung starten. Das erste Testspiel unter dem neuen Cheftrainer findet am 18. Juli (14.00 Uhr) im Stadion am Bad des SSV Markranstädt gegen die VSG Altglienicke statt.