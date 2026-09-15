Erstmals steht eine Frau an der Spitze einer Fregatte der Deutschen Marine. In Wilhelmshaven übernimmt Ute Niklas das Kommando über die «Rheinland-Pfalz».

Wilhelmshaven (dpa) – Als erste Frau hat Ute Niklas das Kommando einer Fregatte der Deutschen Marine übernommen. In Wilhelmshaven übernahm sie das Kommando über die «Rheinland-Pfalz». Der Kommandeur des 4. Fregattengeschwaders, Volker Kübsch, übergab die Führung von Kapitän Benedikt Eichhorn an Niklas.

«Ich übernehme das Kommando in einer ebenso spannenden wie anspruchsvollen Phase. Das wird der gesamten Besatzung viel abverlangen», sagte Niklas. Sie freue sich darauf, das Schiff wieder in See zu bringen. Nach einem Werftaufenthalt gelte es, die «Rheinland-Pfalz» zurück in die volle Einsatzbereitschaft zu führen, hieß es in einer Mitteilung.

Die neue Kommandantin bringt umfassende Erfahrung auf der Fregattenklasse F125 mit. Als ehemalige Erste Offizierin sei sie mit Schiff, Besatzungsstruktur und Aufgabenprofil bestens vertraut, hieß es. Zuletzt war sie als Einsatzstabsoffizier im Operativen Führungskommando in Schwielowsee in Brandenburg eingesetzt.