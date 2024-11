Kommentar zum Wahlkampf Erst kommt die Wirtschaft, dann die Moral 07.11.2024, 15:56 Uhr

i Thomas Haag MRV

Deutschland steht vor einem harten Wahlkampf. Aus dem Sieg von Donald Trump sollten die Parteistrategen in Berlin dringend ihre Schlüsse ziehen und die Themen ansprechen, die die Bürger bewegen, meint der stellvertretende Chefredakteur Thomas Haag

Es empfiehlt sich für sämtliche Parteistrategen in Berlin, am Ende dieser in ihrer Nachrichtenfülle historischen Woche den Blick über die rauchenden Trümmer der implodierten Ampel zu heben und sich Verlauf und Ergebnis der US-Wahl genau anzuschauen. Es gibt dort für den Wahlkampf, der nun schnell und heftig auf uns alle zukommt, einiges zu lernen.

