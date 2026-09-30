Wer führt die Nationalmannschaft gegen Serbien auf den Platz? Viele erfahrene Spieler hat Jürgen Klopp nicht im Kader. Der Bundestrainer sucht den richtigen Ersatz-Kapitän für Joshua Kimmich.

München (dpa) – Durch den Sonderurlaub für Joshua Kimmich muss Jürgen Klopp eine weitere Personalentscheidung treffen. Noch hat der Bundestrainer nicht verkündet, wer den Bayern-Profi in den anstehenden Spielen der Nations League als Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft vertritt.

«Keine Ahnung, da habe ich keine Sekunde drüber nachgedacht. Das werde ich auch noch, versprochen. Am Ende wird jemand die Binde tragen», hatte Klopp bei der Bekanntgabe seiner zwei Aufgebote zu dem Thema gesagt. Durch die personelle Trennung der Kader war klar, dass Kimmich am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) gegen Serbien in München und am kommenden Sonntag (20.45 Uhr/RTL) im Rückspiel gegen Griechenland nicht dabei sein wird.

Kai Havertz, der unter Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann Stellvertreter von Kimmich war, war in der zweiten Länderspielwoche auch nicht eingeplant und fehlt zudem wegen seiner Muskelblessur. Antonio Rüdiger, der zweite Kimmich-Ersatzmann als Spielführer, hat seine DFB-Karriere nach der WM im Sommer beendet. Also muss ein neuer Kapitän gefunden werden. Alle Kandidaten haben die Binde im Nationalteam noch nicht getragen.

Serge Gnabry

Der Münchner wäre Kapitän, wenn eine lange Zeit ungeschriebene Regel noch Gültigkeit hätte. Früher trug der Spieler die Binde, der die meisten Länderspiele bestritten hat. Im aktuellen Aufgebot ist das Gnabry. 61 Mal spielte er bislang für Deutschland. Aktuell befindet sich der 31-Jährige nach seiner Muskelverletzung noch im Aufbau. Er kam unter Klopp in den ersten beiden Spielen auch nur als Joker zum Einsatz. Das spricht gegen ihn als Kapitän gegen Serbien.

Florian Wirtz

Der Fußball-Zauberer ist mit 46 Länderspielen der Akteur mit den zweitmeisten Einsätzen – und das mit gerade 23 Jahren. Und doch ist das Kapitänsamt für ihn kein Automatismus. Wirtz ist nicht der geborene Führungsspieler. Ihm die Bürde der Binde aufzuerlegen, könnte kontraproduktiv sein. Erst vor wenigen Tagen beschrieb Klopp eindrücklich, wie sehr Wirtz durch die in ihn gesetzten Erwartungen beim FC Liverpool unter Druck geriet.

David Raum

Nummer drei in der Liste der meisten Länderspieleinsätzen ist David Raum. 39 Mal spielte der Leipziger bisher für Deutschland. Setzt Klopp auf ihn als linken Außenverteidiger in der Startelf, wäre die Kapitänsbinde eine Auszeichnung. Vom Charakter ist der 28-Jähriger ein Anführer. Auch bei RB Leipzig trägt er die Binde – und das mit Stolz. «Zusätzlichen Druck habe ich nicht verspürt. Im Gegenteil: Ich bin daran gewachsen, es hat mir geholfen», sagte er.

Nico Schlotterbeck

Als Schlotterbeck bei Borussia Dortmund zum Interimskapitän ernannt wurde, lobte ihn sogar sein Vorgänger Julian Brandt. Der Verteidiger führe die Rolle «super» aus. Schlotterbeck (30 Länderspiele) ist ein Typ, der vorangeht, seine Mitspieler motivieren kann. Die DFB-Binde wäre für ihn eher ein zusätzlicher Ansporn und keine Last. Bei der WM blieb er nach seiner schweren Verletzung beim Team. In der DFB-Hierarchie ist er auch dadurch nach oben geklettert.