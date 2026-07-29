Nach der Sichtung in Wismar taucht nun ein Wal weiter östlich auf. Ist es dasselbe Tier?

Wismar (dpa) – Nachdem am Montag ein Wal im Hafen von Wismar Aufsehen erregt hat, gibt es eine neuerliche Walsichtung. Das Schweriner Umweltministerium berichtet von einer Sichtung am Nachmittag auf der offenen Ostsee in Höhe der Seebrücke Wustrow und beruft sich dabei auf Angaben der Wasserschutzpolizei. «Besucher der Seebrücke wurden ebenfalls auf den Wal aufmerksam», schrieb eine Sprecherin.

Zuvor hatte der Radiosender Ostseewelle über mutmaßliche Sichtungen vor der dortigen Halbinsel Fischland-Darß-Zingst berichtet. Auch das Deutsche Meeresmuseum erhielt nach eigenen Angaben eine Sichtungs-Meldung vom frühen Nachmittag zwischen Dierhagen Ost und Wustrow.

Mit Blick auf den Ort und die Zeit sei es schlüssig, dass es sich um denselben Wal handele, sagte eine Ministeriumssprecherin. Ob es auch der Wal aus Wismar sei, könne sie nicht sagen. Das Deutsche Meeresmuseum schrieb, dass die erhaltene Beschreibung darauf hindeute. «Bildmaterial haben wir dazu leider nicht erhalten.»