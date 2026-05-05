Vermisster 14-Jähriger
Ermittler: 14-Jähriger im Allgäu getötet - Verdächtiger tot
Leiche bei Suche nach Vermisstem gefunden
Die Leiche war am Montagvormittag in einem leerstehenden Gebäude in Memmingen entdeckt worden. (Archivbild)
Stein. DPA

Der in Memmingen im Allgäu vermisste 14-Jährige ist mutmaßlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Nach dem Fund der Leiche des Jugendlichen sei der mutmaßliche Täter nach Polizeischüssen gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Memmingen (dpa) - Der in Memmingen im Allgäu vermisste 14-Jährige ist mutmaßlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Nach dem Fund der Leiche des Jugendlichen sei der mutmaßliche Täter nach Polizeischüssen gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

© dpa-infocom, dpa:260505-930-34988/3

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