Wolfsburg (dpa) – Die Erleichterung beim VfL Wolfsburg ist groß. Fünf Tore erzielte Dzenan Pejcinovic in den letzten drei Spielen der Bundesliga-Hinrunde. Doch dann verletzte sich der 20 Jahre alte Stürmer an genau dem Fuß, an dem er erst im vergangenen Jahr operiert worden war. Statt einer befürchteten Zwangspause von bis zu drei Monaten ist Pejcinovic aber schon beim nächsten Spiel an diesem Samstag beim FSV Mainz 05 wieder dabei (15.30 Uhr/Sky). Neben den Vereinsärzten hatten noch zwei Spezialisten in München und Hamburg die Verletzung untersucht.

«Wir haben Dzenan zurück im Training. Er hat gestern trainiert, er hat heute trainiert. Es sieht sehr gut aus. Ich bin sehr optimistisch, dass er mit uns nach Mainz fahren wird», sagte Trainer Daniel Bauer.

Der VfL-Coach ging sogar noch einen Schritt weiter: «Klar ist: Dzenan ist auch schon wieder ein Kandidat für die Startelf», sagte er. «Ich wäre ein schlechter Trainer, wenn das nicht in unseren Gedanken eine Rolle spielen würde. Der Junge hat einen super Lauf und war nur ein Spiel raus. Im Training hat er schon wieder gestrotzt vor Selbstvertrauen.»