Daiki Hashioka musste nach einem Zusammenprall im Spiel bei RB Leipzig ins Krankenhaus. Borussia Mönchengladbach teilt nun Untersuchungsergebnisse mit und schildert, wie es weitergeht.

Mönchengladbach/Leipzig (dpa) – Mönchengladbachs Neuzugang Daiki Hashioka hat sich bei seinem heftigen Zusammenprall mit RB Leipzigs Antonio Nusa keine schwerwiegende Verletzung der Halswirbelsäule zugezogen. Der Japaner habe zudem keine neurologischen Ausfälle, teilte die Borussia mit.

Hashioka war bei der 0:3-Niederlage seiner Bundesliga-Mannschaft am Samstag in der 72. Minute sehr unglücklich mit dem Kopf gegen Nusa geprallt. Der 27-Jährige war lange behandelt und in die Uniklinik Leipzig gebracht worden. Von dort kehrte Hashioka heute nach Mönchengladbach zurück. Am Niederrhein sollen in der kommenden Woche weitere Kontrolluntersuchungen gemacht werden.