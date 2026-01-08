England als neue Chance? Bayern-Profi verlässt Hamburger SV

Nach der missglückten Leihe zum Hamburger SV geht es für Bayern-Torhüter Daniel Peretz in England weiter. Dort trifft er auf einen deutschen Trainer.

München (dpa) – Bayern-Leihspieler Daniel Peretz verlässt den Hamburger SV und wechselt bis zum Saisonende zum FC Southampton. Der israelische Nationaltorwart hofft beim englischen Fußball-Zweitligisten auf mehr Einsatzzeit als beim HSV, für den er zwei Pflichtspiele im DFB-Pokal absolvierte.

In Southampton trifft er im Kader auf den früheren U21-Nationalspieler Caspar Jander und den aktuellen U21-Auswahlakteur Joshua Quarshie. Trainer in Southampton ist der deutsche Coach Tonda Eckert.

Enttäuschendes Leihgeschäft

Der Leihvertrag des 25-Jährigen, der vom FC Bayern München und dem HSV ursprünglich bis zum Ende der laufenden Saison 2025/26 vereinbart worden war, wurde vor der erneuten Ausleihe entsprechend aufgelöst. Peretz kam in Hamburg an der Nummer 1 Daniel Heuer Fernandes nicht vorbei und blieb in der Bundesliga ohne erhoffte Einsatzzeit. Beim FC Bayern, zu dem er im Sommer 2023 für geschätzte fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv gewechselt war, stand er insgesamt siebenmal im Tor.

«Ich möchte der Mannschaft helfen, in die Premier League zurückzukehren. Auch wenn es ein schwieriges Ziel ist, halte ich es für realistisch. Es sind noch viele Spiele zu absolvieren», sagte Peretz. Aktuell liegt das Team mit großem Rückstand auf die Spitze auf Rang 15.

Gedankenspiele um die Neuer-Nachfolge

Der Vertrag von Peretz beim FC Bayern ist bis zum 30. Juni 2028 datiert. Aktuell ist der israelische Nationaltorwart kein Topkandidat auf einen festen Platz im Münchner Tor für die Zeit nach dem Karriereende von Manuel Neuer. Bei dem 39-Jährigen ist offen, ob er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag noch einmal verlängert.

Erster Anwärter auf den Platz im Bayern-Tor nach der Neuer-Ära ist derzeit dessen Vertreter Jonas Urbig, der in dieser Saison bei fünf Pflichtspielen steht. Urbig könnte auch am Sonntag im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg im Tor stehen, falls Neuer nach seinem Muskelfaserriss nicht wieder richtig fit ist.

Urbigs Vertrag beim FC Bayern ist bis zum 30. Juni 2029 datiert. Ein Jahr länger läuft sogar der Kontrakt von Alexander Nübel, der an den VfB Stuttgart ausgeliehen ist.