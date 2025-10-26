Nach Martin Schindler und Niko Springer ist die Heim-Europameisterschaft nun auch für den letzten Lokalmatador beendet. Der Niederländer Noppert ist zu stark.

Dortmund (dpa) – Ricardo Pietreczko ist als letzter deutscher Darts-Spieler bei der Heim-Europameisterschaft in der Dortmunder Westfalenhalle ausgeschieden. Nach zwei Erfolgen zuvor war für den 31-Jährigen im Viertelfinale Schluss. Er unterlag dem Niederländer Danny Noppert mit 5:10. Bereits zuvor waren die deutsche Nummer eins Martin Schindler in der zweiten Runde und Niko Springer an seiner Auftakthürde gescheitert.

In einem von Niederländern geprägten Halbfinale fordert Michael van Gerwen seinen Landsmann Gian van Veen und Pietreczko-Bezwinger Noppert bekommt es mit dem Weltranglisten-Ersten Luke Humphries aus England zu tun.