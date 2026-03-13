Die SV Elversberg hat die Chance auf die Tabellenführung der 2. Liga - patzt dann aber in Fürth. Für die abstiegsbedrohten Franken könnte der Sieg noch enorm wichtig sein.

Fürth (dpa) – Die SpVgg Greuther Fürth bleibt der Favoritenschreck in der 2. Fußball-Bundesliga und hat der SV Elversberg den Sprung an die Tabellenspitze vermasselt. Die zuletzt so formstarken Franken feierten ein 2:0 (1:0) und kletterten dank zehn Punkten aus vier Spielen aus der Abstiegszone. Kapitän Branimir Hrgota traf in der 42. Minute, Lukas Reich machte in der Nachspielzeit alles klar. Fürth hatte schon Schalke und Hannover Punkte abgenommen.

Die Elversberger, die zuletzt viermal nacheinander nicht verloren hatten, bleiben dagegen vorerst auf Rang drei. Das Team von Trainer Vincent Wagner, das in der zweiten Halbzeit in Fürth auch einen Strafstoß vergab, kann am Wochenende noch von Paderborn und Hannover im Klassement überholt werden.

Hrgota krönt Comeback mit Siegtor – Petkov scheitert vom Punkt

Die Gäste aus dem Saarland kamen besser ins Spiel, David Mokwa hatte früh die Führung auf dem Fuß (5. Minute). Dann aber wurde Fürth stärker und gefährlicher. Der nach einem Infekt und einem Spiel Pause zurückgekehrte Hrgota ließ die Hausherren mit einem Schuss von der Strafraumgrenze jubeln.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Elversberg den Druck, erneut Mokwa (51.) und Immanuel Pherai (58.) zielten knapp vorbei. Die größte Chance auf den Ausgleich vergab dann Lukas Petkov, als er einen Elfmeter über das Tor schoss. Fürth-Keeper Silas Prüfrock hatte Maximilian Rohr zuvor im Strafraum gefoult – und hielt dann in der Schlussphase mit guten Paraden den Fürther Sieg fest.