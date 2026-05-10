Nach Paderborn und Hannover gewinnt auch Elversberg seine Partie im Kampf um den Aufstieg nicht. Am letzten Spieltag kommt es zum spannenden Saisonfinale der drei punktgleichen Aufstiegsaspiranten.

Düsseldorf (dpa) – Die SV Elversberg hat wichtige Punkte bei Fortuna Düsseldorf liegen lassen und einen riesengroßen Schritt in Richtung des ersten Bundesliga-Aufstiegs der Vereinsgeschichte verpasst. Die Saarländer verloren am vorletzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:3 (0:2) bei den abstiegsbedrohten Düsseldorfern. Durch einen Auswärtssieg hätte das Team von Trainer Vincent Wagner den direkten Aufstieg wegen des besseren Torverhältnisses quasi sicher gehabt.

Mit 59 Zählern bleibt Elversberg punktgleich mit der Konkurrenz aus Hannover und Paderborn, hat den Aufstieg im Heimspiel gegen Preußen Münster am letzten Spieltag aber weiterhin in eigener Hand. Am Ende der Tabelle hat Fortuna Düsseldorf die Abstiegsränge vor dem letzten Spieltag verlassen und sich für das Abstiegsendspiel in Fürth in eine gute Ausgangsposition gebracht.

Itten trifft doppelt und fehlt in Fürth

Ein Eigentor von Elversbergs Innenverteidiger Florian Le Joncour (26. Minute) brachte die Düsseldorfer nach einer scharfen Hereingabe von Marin Ljubicic in Führung. Die Gastgeber blieben in der ersten Halbzeit die Mannschaft mit den zwingenderen Aktionen, Cedric Itten (43.) erhöhte noch vor der Pause per Kopf auf 2:0.

Nach der Halbzeit blieb das Bild unverändert: Elversberg wirkte bemüht, blieb aber lange ohne klare Torchance. Düsseldorfs Stürmer Itten (51.) nutzte einen Ausrutscher von Elversbergs Schlussmann Nicolas Kristof und erzielte auch das dritte Düsseldorfer Tor. Mit dem zweiten Eigentor des Tages sorgte Düsseldorfs Tim Oberdorf nach einer Ecke für Elversbergs Ehrentreffer (90.+1).

Doppelpacker Itten sah in der zweiten Halbzeit nach einem Foul im Mittelfeld noch seine fünfte Gelbe Karte. Der Düsseldorfer Top-Torschütze fehlt der Fortuna somit am letzten Spieltag bei der wichtigen Auswärtspartie in Fürth.