Spiesen-Elversberg (dpa) – Aufsteiger SV Elversberg hat für seine Premierensaison in der Fußball-Bundesliga einen weiteren Spieler verpflichtet. Wie die Saarländer mitteilten, kommt Noel Futkeu von Eintracht Frankfurt für ein Jahr per Leihe an die Kaiserlinde. Für den Zweitliga-Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit besitzt die SVE zudem eine Kaufoption. Futkeu war erst im Sommer nach seiner erfolgreichen Zeit in Fürth zu den Hessen zurückgekehrt.

«Durch die Verpflichtung von Noel ist es uns gelungen, einen Angreifer mit nachgewiesenem Torinstinkt zu verpflichten, der in den vergangenen Jahren in jeder Liga seine Qualitäten unter Beweis stellen konnte», sagte SVE-Sportdirektor Christian Weber. Futkeu verfüge über einen exzellenten Abschluss, eine hohe Handlungsschnelligkeit innerhalb der Box und agiere sehr mannschaftsdienlich im Spiel gegen den Ball.

Mehr Einsatzzeiten in Elversberg

In Fürth war der 23 Jahre alte Stürmer in den vergangenen beiden Jahren Stammspieler und absolvierte alle Punktspiele. Nach elf Treffern in der ersten Saison erzielte er zuletzt 19 Treffer in der zweiten Spielzeit und setzte sich so die Torjägerkrone auf. Frankfurt machte daraufhin von seiner Rückkaufoption Gebrauch.

Allerdings war bei den ambitionierten Hessen die Konkurrenz groß. Beim Bundesliga-Neuling sind Futkeus Einsatzchancen deutlich höher. «Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei der SVE. Nach den vergangenen beiden Jahren in Fürth ist der Wechsel in die Bundesliga für mich der nächste Schritt, den ich unbedingt gehen wollte», sagte Futkeu.