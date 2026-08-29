Elversberg spielt an einem historischen Tag für das Fußball-Saarland groß auf. Leverkusen erlebt beim Bundesliga-Debüt seines neuen Trainers Carles Martínez eine Blamage.

Spiesen-Elversberg (dpa) – Die SV Elversberg hat gegen Bayer Leverkusen eine furiose Bundesliga-Premiere hingelegt. Der Neuling aus der 13.000-Einwohner-Gemeinde im Saarland feierte in der Stadion-Baustelle an der Kaiserlinde einen 3:2 (2:0)-Erfolg und spielte den Favoriten mit seinem neuen Trainer Carles Martínez dabei zeitweise schwindelig.

9.307 Zuschauer staunten über das freche Team von Chefcoach Vincent Wagner. Lukas Petkov (8. Minute) und Cole Campbell (9.) sorgten für einen Blitzstart des Aufsteigers. David Mokwa legte keine 30 Sekunden nach Wiederanpfiff mit dem 3:0 nach; Patrik Schick (77.) und Christian Kofane (90.+1) ließen mit ihren späten Toren die Hausherren am Ende noch zittern.

Diaby noch nicht dabei

Die «Reise zum Mars», wie Wagner das bevorstehende Abenteuer im Oberhaus gerne bezeichnet, begann «Die Elv» mit Bayer-Leihgabe Francis Onyeka in der Startelf. Die Saarländer sind der 59. Verein, der es jemals in die Bundesliga geschafft hat. Die Gäste hatten sich am kleinsten Standort im Oberhaus – wie es erst mal alle Mannschaften tun müssen – in einem Container umgezogen.

Ohne Verkaufskandidat Robert Andrich und ohne den aus Saudi-Arabien zurückerwarteten französischen Flügelspieler Moussa Diaby, dessen Verpflichtung noch nicht offiziell ist, ging Leverkusen die neue Spielzeit an. Der portugiesische 30-Millionen-Euro-Neuzugang Afonso Moreira lief von Anfang an auf, ging aber wie fast alle seine Kollegen unter.

Die Elversberger legten unerschrocken los und spielten sich gewitzt in den gegnerischen Strafraum. Nach vier Minuten musste Mark Flekken die erste Chance von Campbell vereiteln. Kurz darauf stand der Bayer-Keeper auf dem falschen Fuß – Petkov erzielte das erste Bundesliga-Tor der SVE.

Leihgabe aus Leverkusen macht fast das 3:0

Genau eine Minute später spielte der neue Kapitän Edmond Tapsoba Campbell den Ball in die Beine. Die Leihgabe von Borussia Dortmund ließ sich nicht bitten und schoss zum 2:0 ein. Onyeka hätte gegen den völlig desorientierten Double-Gewinner von 2024 nach einer knappen Viertelstunde beinahe das 3:0 gemacht.

Nach einer halben Stunde hatten die Leverkusener noch keinen Schuss auf das gegnerische Tor gebracht. Auf der Gegenseite verpasste Mokwa am langen Pfosten den nächsten Treffer für den frechen Außenseiter. Mit einem Freistoß an die Latte durch Aleix Garcia machten die Gäste dann erstmals auf sich aufmerksam.

Mokwa demoralisiert die Werkself

Was auch immer sich das Bayer-Team in der Halbzeit vorgenommen hatte – Elversberg machte gerade so weiter: Mokwa spitzelte auf Vorlage von Petkov den Ball ins Tor und demoralisierte Leverkusen mit dem 3:0. Zu behäbig und ideenlos reagierte die Werkself lange darauf, auch wenn sie zunehmend überlegen agierten und am Ende Pech im Abschluss hatten.