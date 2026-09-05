Zwei Spiele, zwei Siege: Elversberg mischt die Bundesliga als Neuling weiter auf. Der Aufsteiger siegt in Gladbach trotz Platzverweis und Aufregung um einen Einwurf.

Mönchengladbach (dpa) – Die SV Elversberg sorgt als Bundesliga-Neuling weiter für Furore: Eine Woche nach dem überraschenden 3:2-Sieg zum Auftakt gegen Bayer Leverkusen gewann der Aufsteiger am Samstag auch sein erstes Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga. Bei Borussia Mönchengladbach setzten sich die Saarländer mit 4:3 (1:2) durch.

Für die Gladbacher verläuft der Saisonstart dagegen weiter nur sehr schleppend. Nach dem 0:3 bei RB Leipzig wartet die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski weiter auf den ersten Punkt. Dabei hatten Doppeltorschütze Hugo Bolin (11. und 44. Minute) sowie Joe Scally (56.) die Gastgeber vor 51.042 Zuschauern schon mit 3:1 in Führung gebracht.

Doch für Elversberg sorgten erst David Mokwa (29.) und später Maurice Kattenmacher (66.) und Felix Keidel (80.) zweimal für den Ausgleich – ehe Krattenmacher (90.+2) zum umjubelten Sieg traf. Kleiner Wermutstropfen: Trainer Vincent Wagner sah die Gelb-Rote Karte (45.+1) und fehlt im Heimspiel gegen Rekordmeister Bayern München am 13. September.

Wagner wollte es genießen

Dabei hatte der SVE-Trainer noch vor dem Spiel im «Sky»-Interview gesagt: «Es fühlt sich immer noch etwas surreal an. Wir versuchen es zu genießen und unseren Teil fußballerisch beizutragen.» Zunächst aber starteten die Gladbacher druckvoller und belohnten sich für ihren Offensivdrang mit einem frühen Tor.

Nach einer abgewehrten Ecke flankte der erst 18-jährige Nguefack bei seinem Heimdebüt den Ball auf Bolin, der am zweiten Pfosten einköpfte. Vier Minuten später fiel fast das zweite Tor, aber beim Treffer von Wael Mohya stand Bolin zuvor im Abseits.

Elversberg wenig beeindruckt

Und die Elversberger? Die zeigten sich davon überhaupt nicht beeindruckt – im Gegenteil. Mit Leidenschaft in den Zweikämpfen und ihrem starken Umschaltspiel sorgten sie immer wieder für Unruhe. Die Ausgleichschance vergab zunächst Francis Onyeka (13.), der nur den Pfosten traf. Kurz darauf aber war Mokwa zur Stelle – nach einem langen Ball gewann er erst das Laufduell gegen Kou Itakura, blieb anschließend im Duell gegen Torhüter Moritz Nicola cool und markierte das 1:1.

Aufregung um «falschen Einwurf»

Große Aufregung gab es kurz vor der Pause, als Bolin mit seinem zweiten Treffer die erneute Führung für die Hausherren erzielte. Eingeleitet wurde das Tor durch einen schnellen Einwurf von Tim Kleindienst, der den Ball allerdings zuvor im Zweikampf mit Keidel selbst ins Seitenaus bugsiert hatte.

Die berechtigten Proteste der Elversberger über die Entscheidung von Schiedsrichter Martin Petersen, den Treffer anzuerkennen, brachten außer der Gelben-Roten Karte für den wütenden SVE-Coach Wagner beim Gang zur Pause jedoch nichts ein.

Kurz nach Seitenwechsel stand Kleindienst wieder im Mittelpunkt, als SVE-Keeper Nicolas Kristof den Kopfball des Nationalspielers (48.) kurz vor der Linie parierte. Doch den dritten Gladbacher Treffer markierte Scally – die Entscheidung war es aber nicht.

Matchwinner wurde eingewechselt

Der Aufsteiger gab nicht auf, sondern drängte nach vorn und auf den Anschlusstreffer. Zum Matchwinner avancierte der eingewechselte Krattenmacher, der zunächst den Anschlusstreffer erzielte und in der Nachspielzeit sogar den Siegtreffer für die Gäste.