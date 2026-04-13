El Mala spielt beim ersten FC-Sieg seit langer Zeit eine zentrale Rolle. Ein Rekord ist für ihn eine besondere Auszeichnung. Am Freitag kann Köln einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Köln (dpa) – Entspannt und glücklich plauderte Said El Mala in den Katakomben des Kölner Stadions über seinen Rekord. Mit seinem elften Saisontor leitete der Jungstar nicht nur den wichtigen 3:1-Sieg gegen Werder Bremen ein. El Mala luchste Vereinsikone Lukas Podolski auch eine Bestmarke ab. Der 19-Jährige ist nun der jüngste FC-Spieler, dem elf Treffer in einer Bundesliga-Saison gelungen sind.

«Wenn man Rekorde knackt und die dann von Poldi waren, ist es schon etwas Besonderes», sagte El Mala. «Ich sehe es als Bestätigung für die Leistung. Ich freue mich, dass ich das geknackt habe.» Der Offensivmann ergänzte: «Ich hoffe, das kann noch jemand toppen irgendwann. Es ist eine schöne Auszeichnung.»

Wagner: «Keinen Schützen bestimmt vor dem Spiel»

El Mala traf in der siebten Minute per Foulelfmeter. Dass er den Strafstoß übernimmt, war ein spontaner Entschluss. «Wir haben keinen Schützen bestimmt vor dem Spiel. Said hat sich den Ball genommen, weil er sich gut gefühlt hat», sagte Trainer René Wagner.

«Es war tatsächlich mein erster Elfmeter», sagte El Mala und räumte ein: «Es war auch Druck. Es war keine leichte Entscheidung, den zu schießen. Aber ich hatte Bock. Ich wollte wieder ein Tor machen. Da habe ich ihn mir einfach genommen.»

El Mala: «Gibt extrem viel Energie für die nächsten Spiele»

Am Ende stand der erste Kölner Sieg in der Bundesliga seit Ende Januar. «Es gibt extrem viel Energie für die nächsten Spiele», sagte El Mala, der auch über das große Vertrauen von Coach Wagner in ihn sprach.

Unter dem 37-Jährigen, der als Cheftrainer von Lukas Kwasniok übernahm, hat der FC in zwei Spielen vier Punkte geholt. «Wir sind nochmal mehr als Team zusammengewachsen in den letzten Tagen und Wochen», sagte El Mala.

In der Tabelle liegen die Domstädter auf Rang 13 nun fünf Punkte vor dem FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz. Gewinnen die Kölner das direkte Duell am Freitag in Hamburg, sieht es mit dem Klassenerhalt sehr gut aus.