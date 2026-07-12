Er leitete mehr als 2.000 Erstliga-Spiele in Deutschland und war als Eishockey-Schiedsrichter bei mehreren internationalen Großereignissen dabei. Nun trauert das deutsche Eishockey um Josef Kompalla.

Krefeld (dpa) – Der frühere Eishockey-Schiedsrichter Josef «Jupp» Kompalla ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 90 Jahren nach kurzer und schwerer Krankheit, wie die Deutsche Eishockey Liga (DEL) unter Berufung auf Kompallas Familie bestätigte.

Kompalla, der am 13. März 1936 im oberschlesischen Kattowitz geboren wurde, war eine der prägenden Figuren im deutschen Eishockey und galt lange als bester Schiedsrichter. Nach seiner aktiven Karriere als Verteidiger leitete er mehr als 2.000 Erstliga-Partien sowie mehr als 150 Länderspiele.

Bei drei Olympischen Spielen dabei gewesen

Der Krefelder nahm als Schiedsrichter zudem an den Olympischen Spielen 1976, 1980 und 1984 sowie an mehreren Weltmeisterschaften teil. Höhepunkt seiner Laufbahn war die Leitung des entscheidenden achten Spiels der «Summit Series» 1972 zwischen der UdSSR und Kanada in Moskau.

«Die deutsche Eishockey-Familie verliert mit Jupp einen ihrer ganz Großen», sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der DEL. 1992 wurde Kompalla mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 2003 wurde er als damals erst neunter Deutscher in die «Hall of Fame» des Eishockey-Weltverbands IIHF aufgenommen.