Nach seinem Profidebüt bei Eintracht Frankfurt soll sich Alexander Staff zwei Ligen tiefer weiterentwickeln. Daher wird er ins Saarland verliehen.

Frankfurt/Saarbrücken (dpa) – Eintracht Frankfurt verleiht Nachwuchsstürmer Alexander Staff zum 1. FC Saarbrücken. Der U19-Nationalspieler soll in der kommenden Saison Einsatzzeiten beim Drittligisten im Saarland sammeln, wie der Club mitteilte. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart.

«Für mich ist der Wechsel nach Saarbrücken der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt. Ich möchte mich im Profifußball beweisen, Spielpraxis sammeln und mich als Spieler weiterentwickeln», sagte Staff, der im Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt bei Qarabağ im Januar sein Profidebüt am Main feierte.

Saarbrückens Sportvorstand Markus Thiele betonte mit Blick auf die Leihe: «Eine gute Ergänzung für unseren Sturm, solch einen Spielertypen haben wir dort noch nicht. Er hat super Dynamik, ist laufstark – und an seinem Marktwert sieht man, was für ein Potenzial in ihm steckt. Alex soll sich bei uns weiterentwickeln.»