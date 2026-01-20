Nach der Trennung von Dino Toppmöller soll Dennis Schmitt die Eintracht wieder in Form bringen. In Aserbaidschan hat der bisherige U21-Coach aber kaum noch Stürmer.

Frankfurt/Main (dpa) – Interimscoach Dennis Schmitt will bei seinem Debüt ausgerechnet in der Champions League für die Wende bei Eintracht Frankfurt sorgen. Der 32-Jährige gab sich bei seiner ersten Pressekonferenz überaus optimistisch, dass seine ersten Trainingseinheiten fruchten. «Weil wir morgen eine Riesen-Riesen-Chance haben, uns ein Endspiel nächste Woche zu Hause zu erarbeiten. Und da brennen die Jungs drauf», sagte der 32-Jährige vor der Partie am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) bei Karabach Agdam in Aserbaidschan.

Nach bisher nur vier Punkten aus neun Spielen muss der Bundesligist unbedingt die Partie in Baku und die letzte der Ligaphase gegen Tottenham Hotspur am 28. Januar gewinnen, um noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben.

«Ich sehr, sehr zufrieden mit den ersten beiden Tagen. Wir fahren mit einem guten Gefühl, wir haben bislang einen großen Schritt nach vorn gemacht», sagte Schmitt. Nach der Trennung von Chefcoach Dino Toppmöller am Sonntag gilt der U21-Trainer nur als Übergangslösung bei der Eintracht, die wegen der UEFA-Sanktionen auf eigene Fans in Baku verzichten muss. Unterstützt wird Schmitt unter anderem von Club-Legende und Ex-Torjäger Alexander Meier.

Kaum noch Stürmer

Die zuletzt vor allem in der Defensive schwächelnden Frankfurter haben vor der Königsklassen-Partie nur wenige Optionen in der Offensive: Die Winter-Neuzugänge Arnaud Kalimuendo und Ayoube Amaimouni-Echghouyab kann Schmitt nicht einsetzen, da sie erst bei einem Weiterkommen international spielberechtigt wären. Das gilt auch für den derzeit ohnehin verletzten Younes Ebnoutalib. Die Angreifer Jonathan Burkardt und Michy Batshuayi fehlen wegen ihrer langwierigen Blessuren weiterhin.