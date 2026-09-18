Fußball
Eintracht-Frauen drehen Partie bei Aufsteiger Mainz
Laura Freigang
Laura Freigang und die Eintracht-Frauen dürfen am Ende doch noch jubeln. (Archivbild)
Jürgen Kessler. DPA

Die Frankfurter Fußballerinnen müssen im ersten Nachbarschaftsduell lange zittern. Blomqvist besiegelt vor der Mainzer Rekordkulisse von 16.500 Zuschauern den Gäste-Sieg.

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Mainz (dpa/lhe) – Mit einem Kraftakt haben die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt ihr erstes Bundesligaduell bei Aufsteiger FSV Mainz 05 gedreht und nach einem 0:2-Rückstand noch 3:2 (0:2) gewonnen. Marthine Østenstad (58. Minute), Nina Lührßen (65.) und Rebecka Blomqvist (70.) stellten den Erfolg sicher, nachdem Kara Bathmann (6.) und Sabina Jackson (30.) den damit weiter punktlosen Aufsteiger überraschend in Führung gebracht hatten.

Die Mainzerinnen waren für die Begegnung mit den Nachbarinnen aus Hessen erstmals vom Bruchwegstadion in die Mewa-Arena umgezogen. 16.500 Fans sorgten für gute Stimmung auf den Rängen und sahen eine lange Zeit ausgeglichene Partie, in der sich das Spitzenteam aus Hessen am Ende auch dank eines tieferen Kaders durchsetzen konnte. Die Mainzerinnen bleiben damit Schlusslicht der Liga, die Eintracht übernimmt vorerst die Tabellenspitze.

© dpa-infocom, dpa:260918-930-708622/1

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