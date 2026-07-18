Mittelfeldspieler Noel Aseko unterschreibt bei Eintracht Frankfurt einen Vertrag bis 2031. In der vergangenen Saison sammelte das 20 Jahre alte Talent Spielpraxis in der zweiten Bundesliga.

Frankfurt/Main (dpa) – Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den Mittelfeldspieler Noel Aseko unter Vertrag genommen. Der 20-Jährige wechselt vom FC Bayern München an den Main und hat bei Eintracht Frankfurt einen Vertrag bis Mitte 2031 unterschrieben, wie der Bundesligist aus Hessen mitteilte.

«Noel Aseko gehörte bereits vor zwei Jahren aus guten Gründen zum erweiterten Kreis der Bayern-Profis», sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche. «Wir sind überzeugt, dass Noel seine Stärken mit unserem Trainerteam und in unserem sportlichen Umfeld auch in der Bundesliga voll entfalten kann.»

Medienberichten zufolge zahlt Eintracht Frankfurt eine Ablösesumme von 13 Millionen Euro für den deutschen U21-Nationalspieler. Seit Februar 2025 stand Aseko leihweise für Hannover 96 auf dem Platz. Für die Niedersachsen absolvierte er in der vergangenen Saison 33 Spiele in der zweiten Liga – dabei bereitete er sechs Toren vor und traf dreimal.