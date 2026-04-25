Eintracht Frankfurt und ein Startplatz für Europa: Das wird in dieser Saison immer schwerer. Der FC Augsburg erreicht dagegen sein ganz großes Ziel schon drei Spieltage vor dem Saisonende.

Augsburg (dpa) – Im Kampf um Europa kommt Eintracht Frankfurt unter dem in der Kritik stehenden Trainer Albert Riera nur noch schleppend voran. Der FC Augsburg feiert dagegen seine Nichtabstiegs-Party. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum ist nach dem 1:1 (1:0) am 31. Spieltag in der Fußball-Bundesliga vorzeitig gerettet. Die Augsburger können damit ihre 16. Saison in der deutschen Eliteklasse planen.

Den Frankfurtern gelingt im Kampf um den siebten Tabellenplatz, der die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb in der kommenden Saison garantiert, hingegen nicht mehr viel. Aktuell ist Rieras Mannschaft zwar Siebter, doch die punktgleichen Freiburger können am Sonntag (17.30 Uhr) bei Borussia Dortmund drei Zähler vorlegen.

Vor 30.660 Zuschauern sorgte Anton Kade (44. Minute) mit einem Abstauber für Jubel unter den Augsburger Fans. Der zur Halbzeit eingewechselte Ritsu Doan (66.) rettete den Frankfurtern immerhin noch ein Remis. Fünf Punkte aus den vergangenen fünf Spielen sind im Endspurt für die Hessen aber zu wenig. In der Nachspielzeit lenkte Augsburgs Torwart Finn Dahmen einen Fernschuss von Rasmus Kristensen bei dessen Comeback nach Verletzung gerade noch so über die Latte.

Schweigeminute für Manninger

Vor der Partie nahmen die Augsburger Abschied. Ihr früherer Torhüter Alexander Manninger, von 2012 bis 2016 in der Fuggerstadt aktiv, war neun Tage zuvor im Alter von 47 Jahren bei einem Verkehrsunfall im Raum Salzburg ums Leben gekommen.

Die Augsburger Profis wärmten sich in T-Shirts mit Manningers Namen und der Nummer eins darauf auf. Nach der Schweigeminute für den Österreicher bestritten sie die Begegnung in Trauerflor. «Für immer ein Teil unserer Bundesliga-Geschichte. Ruhe in Frieden, Alex!», stand auf einem Banner der Fans geschrieben.

Nach drei Spielen ohne Niederlage änderte Baum seine Startelf nur einmal: Für Rodrigo Ribeiro begann im Sturmzentrum der wuchtige Michael Gregoritsch, der dann auch an der Führung beteiligt war.

Gregoritsch an den Pfosten

Riera entschied sich gleich für drei Änderungen: Ellyes Skhiri, Can Uzun und Love Arrhov begannen. Für den 17-jährigen Schweden Arrhov, im Winter von IF Brommapojkarna gekommen, war es die Premiere in der Startelf. Zur Halbzeit kam jedoch schon Ansgar Knauff für ihn.

Die Augsburger zeigten sich von Beginn an hellwach und zweikampfstark. Doch das Tor in der ersten Hälfte fiel erst kurz vor dem Halbzeitpfiff. Nach einem Konter über Dimitrios Giannoulis auf der linken Seite legte Kade auf Gregoritsch ab. Dessen Schuss aus rund elf Metern knallte an den linken Pfosten – und prallte von dort vor die Füße von Kade. Der 22-Jährige ließ sich die Chance aus wenigen Metern im Fallen nicht nehmen.

Die Frankfurter kamen mit Wucht aus der Kabine. Das Ziel Ausgleich war ihnen anzusehen. Doch stattdessen waren die Hausherren dem 2:0 erstmal näher. Eine Kopfballverlängerung von Gregoritsch (54.) klatschte an den Pfosten. In der Schlussphase gab es Chancen auf beiden Seiten. Die Augsburger Fans jubelten, als der lange verletzte Chrislain Matsima kurz vor dem Ende noch eingewechselt wurde.