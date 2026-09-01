Nach einer durchwachsenen Saison in Kopenhagen sucht Youssoufa Moukoko in der Türkei einen Neustart. Einst galt der Stürmer bei Borussia Dortmund als riesiges Versprechen.

Corum (dpa) – Nur ein Jahr nach seinem Wechsel zum FC Kopenhagen wechselt das frühere Dortmunder Sturmtalent Youssoufa Moukoko in die Türkei. Der Süper-Lig-Aufsteiger Corum FK und der dänische Verein haben sich auf eine einjährige Leihe mit Kaufoption für den 21 Jahre alten Stürmer geeinigt, wie der türkische Club bekanntgab.

Mit seinem Wechsel zum FC Kopenhagen im vergangenen Sommer wollte der Linksfuß neue Impulse für seine Karriere setzen. Obwohl er in 46 Pflichtspielen 18 Treffer erzielte, gestaltete sich die Saison schwierig. In Dänemark hat der zweimalige deutsche Nationalspieler noch einen bis 2030 gültigen Vertrag.

In der Jugend galt Moukoko, der das Fußballspielen beim FC St. Pauli lernte und sich im Jahr 2016 Borussia Dortmund anschloss, als das hoffnungsvollste Sturmtalent im deutschen Fußball. Mit 16 Jahren und einem Tag debütierte er im November 2020 für die BVB-Profis. Langfristig durchsetzen konnte er sich jedoch nicht.