Dzenan Pejcinovic wird den VfL Wolfsburg verlassen. Das steht fest. Den Stürmer zieht es zum VfB Stuttgart, der den Wechsel nur noch bestätigen muss.

Wolfsburg (dpa) – Der Wechsel von Stürmer Dzenan Pejcinovic vom VfL Wolfsburg zum Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart steht unmittelbar bevor. Die Verantwortlichen des VfL bestätigten nach dem 0:0 zum Zweitliga-Auftakt gegen den 1. FC Kaiserslautern, dass man eine Einigung mit einem anderen Club erzielt habe. Dabei soll es sich um die Schwaben handeln, mit denen der VW-Club bereits seit einigen Wochen über einen Transfer des 21-Jährigen verhandelt. Gegen Lautern stand Pejcinovic zwar noch im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

«Es kam ein ganz klares Signal vom Verein, dass man auf der Zielgeraden ist und damit war klar, dass er uns nicht mehr als Einwechselspieler zur Verfügung steht», begründete VfL-Coach Tobias Strobl, den Stürmer nicht mehr einzuwechseln, obwohl es 0:0 stand. Sportdirektor Pirmin Schwegler bestätigte nach der Partie, dass man sich «mit einem anderen Club» geeinigt habe. Man habe das Thema vor der Partie aber nicht veröffentlichen wollen, um keine Unruhe zu verursachen.

Wolfsburg hatte bis zuletzt rund 25 Millionen Euro für Pejcinovic gefordert, die der VfB aber lange nicht zahlen wollte. Nun fanden beide Clubs offenbar doch eine Lösung, die an diesem Sonntag öffentlich werden soll.