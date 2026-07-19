Meinung zu Spahns Rücktritt
Eine Verwahrlosung der politischen Kultur
Christian Kunst
Christian Kunst
Jens Weber

Paukenschlag in der Machtzentrale der Union: Fraktionschef Jens Spahn (CDU) ist nach der Leihmutter-Affäre zurückgetreten. Der Fall steht beispielhaft für eine Verwahrlosung der politischen Kultur, kommentiert Redakteur Christian Kunst.

Lesezeit 2 Minuten
Der Rücktritt von Jens Spahn als Unionsfraktionschef ist folgerichtig und für die CDU/CSU sowie Kanzler Friedrich Merz mit Blick auf die Wahlen im Osten alternativlos. Er ist angesichts der vielen Skandale Spahns um fragwürdige und kostspielige Immobilien- und Maskendeals oder Treffen mit rechten Demokratiefeinden längst überfällig.
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Politik

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