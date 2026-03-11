Aufregung am Abend: Am Flughafen BER starten und landen eine halbe Stunde lang keine Maschinen. Ein Mitarbeiter hat eine Beobachtung gemacht, die ihm verdächtig erscheint. Die Polizei gibt Entwarnung.

Schönefeld (dpa) - Am Berliner Hauptstadtflughafen BER ist der Flugbetrieb am Abend zwischenzeitlich für etwa eine halbe Stunde unterbrochen worden. «Der Betrieb läuft inzwischen aber wieder», sagte ein Flughafensprecher auf dpa-Anfrage. «Wir haben kurzzeitig den Flugbetrieb einstellen müssen.» Grund sei der Hinweis auf die Sichtung eines unbekannten Flugobjekts gewesen. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über den Vorfall berichtet.

Wie die Bundespolizei auf Anfrage mitteilte, habe sich der Hinweis allerdings nicht bestätigt. Die Polizeikräfte hätten bei einer «Nahbereichssuche» weder eine Drohne noch ein anderes infrage kommendes Flugobjekt feststellen können. «Der Verdacht hat sich nicht erhärtet.»

Nach Angaben des Flughafensprechers kam der Hinweis von einem Mitarbeiter, der von einem Hangar aus am Himmel eine Beobachtung gemacht hatte, die ihm verdächtig vorkam. Daraufhin habe es ab 18.40 Uhr eine halbe Stunde lang keine Starts und Landungen gegeben. Das sei in solchen Fällen das Standardverfahren.