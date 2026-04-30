Bei einem Sieg am Samstag könnte Schalke den Aufstieg feiern. Trainer und Verein wollen ein Szenario dabei aber verhindern. Ein Star steht wieder zur Verfügung.

Gelsenkirchen (dpa) – Mit einem Appell, im Aufstiegsfall am Samstag nicht den Platz zu stürmen, hat sich Schalke-Trainer Miron Muslic direkt an die Fans des Zweitliga-Spitzenreiters gewandt. «Wir brauchen eure Unterstützung, euren Support. Wir brauchen aber auch eure Disziplin», sagte der 43-Jährige. «Das Spielfeld und der Rasen gehört den Spielern. Wir wollen nach dem Spiel gemeinsam mit euch feiern.»

Muslic ergänzte: «Dazu werden wir alles dransetzen als Mannschaft. Aber wir brauchen auch eure Unterstützung. Es ist ein absolutes No-Go, dass der Platz gestürmt wird.» Er gehe fest davon aus, dass sich alle Schalker daran halten. Der Coach, der ein T-Shirt trug, das er nach eigenen Angaben von den Gelsenkirchener Ultras zu Weihnachten geschenkt bekommen hat, bedankte sich zudem für die Unterstützung während der bisherigen Saison.

Platzsturm auf Schalke besonders gefährlich

Dass die Fans nicht in den Innenraum kommen sollen, hängt unter anderem mit der Bauweise der Gelsenkirchener Arena zusammen. Um von den Tribünen auf den Platz zu gelangen, müssten Anhänger an einigen Stellen einen Höhenunterschied von fast vier Metern überwinden. Die Verletzungsgefahr ist hoch.

Als Schalke 2022 in die Bundesliga aufgestiegen war, hatte es bei den Feierlichkeiten mehrere Verletzte gegeben. «Dieser Platzsturm hätte auch in einer Katastrophe enden können», sagte der Leitende Polizeidirektor Peter Both damals.

Ein Platzsturm könnte für die hoch verschuldeten Schalker zudem teuer werden. So besteht unter anderem die Gefahr, dass wertvolle Technik beschädigt und der Rasen so ramponiert wird, dass er ausgetauscht werden müsste.

Dzeko wieder dabei

Schalke hat derzeit an der Tabellenspitze sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Bei einem Sieg am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr/Nitro und Sky) wäre der Bundesliga-Aufstieg perfekt.

«Wir wissen, dass wir den letzten Schritt nur gehen können, wenn wir an die Performance der letzten Wochen anknüpfen», sagte Muslic. Der Coach, der Schalke im vergangenen Sommer übernahm, kann wieder auf seinen zuletzt an der Schulter verletzten Starstürmer Edin Dzeko zurückgreifen. «Edin war heute mit der Mannschaft auf dem Platz, hat alles mitgemacht. Er wird in den Kader zurückkehren. Wenn wir ihn brauchen, wird er da sein», sagte Muslic. «Er möchte nochmal angreifen und mithelfen.»