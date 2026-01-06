Ein Supermarkt voller Schafe

20 Minuten Chaos im Penny: 50 Schafe spazieren in das Ladengeschäft und erschrecken mit ihrem Besuch Kunden und Angestellte. Wie es dazu kam.

Burgsinn (dpa) – Tierischer Besuch in einem Supermarkt in der unterfränkischen Gemeinde Burgsinn: Rund 50 Schafe sind schnurstracks in eine Filiale des Discounters Penny marschiert und haben sich etwa 20 Minuten lang zwischen Regalen im Kassenbereich aufgehalten, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag mitteilte.

Es blieb ungeklärt, was die Schafe zu ihrem Ausflug verleitete. Sie hatten sich kurz zuvor von ihrer Herde gelöst und sich dann in das Geschäft verirrt. Nach dem Vorfall am Montag wurde der Markt gereinigt. Es sei nicht beabsichtigt, gegen den Schäfer Forderungen zu stellen, hieß es bei Penny.