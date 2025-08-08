Haben Sie jüngst etwas von der AfD gehört? Politische Vorstöße, Skandale, Personalien? Fehlanzeige. Und doch kann die Rechtsaußenpartei die vergangenen Monate als eine politische Erfolgsgeschichte verbuchen, ohne dass sie dazu viel beigetragen hätte. Das drückt sich allein darin aus, dass die AfD im aktuellen ARD-Deutschlandtrend mit 24 Prozent wieder ihren Höchstwert vom April erreicht. Der wesentliche Grund dürfte darin liegen, dass die schwarz-rote Bundesregierung die ungute Tradition der Ampel fortsetzt: Zank, unkluge Entscheidungen, fehlende Glaubwürdigkeit und mangelnde Standfestigkeit – das ist ein Gebräu, das der AfD schmeckt und schon der Ampel zum Verhängnis wurde.

Da ist die Personalie Frauke Brosius-Gersdorf: Selbstverständlich gehört zu einer Demokratie, über die Qualität und die Ausrichtung einer Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht zu streiten – gern auch hart in der Sache und mit der Folge, dass diese abgelehnt wird. Doch die ätzende und völlig unsachliche Art, mit der hier ein Mensch bis hin zu Morddrohungen an den Pranger gestellt wurde, ist einer aufgeklärten Demokratie unwürdig. Deshalb befindet sich das Land nicht gleich auf dem Weg ins Trump’sche Amerika. Doch natürlich schadet der genötigte Rückzug der Juristin der politischen Kultur massiv. Welcher vielleicht etwas umstrittene Jurist will ob eines solchen unkalkulierbaren Scherbengerichts noch für das höchste Gericht kandidieren? Ganz zu schweigen von den vielen vakanten Posten in Rathäusern.

Menschenfeindliche Mechanismen in sozialen Netzwerken vergiften politischen Diskurs

Das Verstörendste an der Causa Brosius-Gersdorf ist aber die rasend schnelle und geradezu vernichtende Verurteilung einer komplex und ja auch kontrovers denkenden Juristin. Zuhören und kluges Überdenken sollten Kernkompetenzen von Politikern sein, schon gar von jenen in Berlin. Und sich die zugegebenermaßen komplizierten Gedankengänge der Juristin Brosius-Gersdorf etwa zum Thema Abtreibung anzuhören, hätte sich gelohnt. Denn dann wäre einigen klar geworden, dass sie eine Haltung vertritt, die nicht die eigene sein muss, die sich aber in der Mitte der Gesellschaft und im Einklang mit dem Grundgesetz bewegt. Stattdessen bekommt man den Eindruck, dass die letztlich menschenfeindlichen Mechanismen der sogenannten sozialen Netzwerke längst tief in den politischen Diskurs eingesickert sind und ihn vergiften.

Womit wir wieder bei der AfD sind. Es ist schon atemraubend, wie unklug auch Schwarz-Rot den Rechtsaußen in die Karten spielt. Die AfD braucht nur eine Anfrage zum Bürgergeld zu stellen, schon springt CSU-Chef Markus Söder auf den populistischen Zug auf, ohne die Folgen seiner Worte zu überdenken. Schwächen lässt sich die AfD nur durch glaubwürdige Politik und gutes Personal, was Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff, der sich leider zurückzieht, vorbildlich verkörpert. Es braucht beherztes Handeln statt Streit und vieler Worte, schmerzhafte, aber gut kommunizierte Reformen statt Klientelpolitik. Noch hat die Merz-Regierung Zeit, danach zu handeln. Sie sollte sie nutzen.