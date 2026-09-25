Seit dieser Woche ist Sandro Wagner der neue Trainer von Hannover 96. Einer der wichtigsten Männer seines neuen Vereins vergleicht ihn sogar schon mit dem Bundestrainer.

Hannover (dpa) – Bei Hannover 96 hat der Aufsichtsrats-Chef und langjährige Clubboss Martin Kind den neuen Trainer Sandro Wagner mit einem besonderen Vergleich gelobt. «Er ist ein kleiner Mini-Klopp», sagte Kind bei einem Sponsoren-Termin in Hannover über Wagner. Dessen Prominenz und das öffentliche Interesse an dem früheren Spieler und Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft schade Hannover 96 nicht. «Es hilft!», so Kind.

Der 38 Jahre alte Wagner hatte am vergangenen Montag die Nachfolge von Christian Titz bei dem Aufstiegskandidaten der 2. Fußball-Bundesliga angetreten. «Er ist sehr offen, sehr freundlich, sehr kommunikativ. Und er kann motivieren. Ich glaube, das war bei Christian Titz nicht so ausgeprägt», sagte der 82 Jahre alte Kind über den neuen Trainer.

Negativ über Titz wollte sich der Unternehmer dennoch nicht äußern. «Ich habe ihm geschrieben. Eine Antwort kam bisher nicht. Das erwarte ich auch nicht. Eine Trennung von Trainern oder Mitarbeitern ist nie schön», sagte Kind. «Er hat wirklich zum Teil überragende Arbeit geleistet.»