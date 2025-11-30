Ein Jahr nach Kaufmann: Deutsche Sensation bei Junioren-WM

Zwei Sätze verloren. Drei Matchbälle abgewehrt. Die favorisierten Chinesinnen besiegt: Erneut hat eine deutsche Spielerin bei der Tischtennis-Junioren-WM einen Titel geholt. Ein zweiter folgte noch.

Cluj (dpa) - Das deutsche Tischtennis hat gleich zwei neue Junioren-Weltmeisterinnen. Ein Jahr nach dem Titelgewinn von Annett Kaufmann im Einzel holten Mia Griesel vom TTC Berlin Eastside und Anna Hursey aus Wales völlig überraschend WM-Gold im Doppel. Im U19-Finale besiegten die beiden die favorisierten Chinesinnen Zong Geman und Qin Yuxuan nach einem 0:2-Satzrückstand und der Abwehr von drei Matchbällen im U19-Finale noch mit 3:2.

«Ich bin sehr glücklich und kann es noch gar nicht fassen», sagte die 19-jährige Griesel nach dem Triumph im rumänischen Cluj. Zusammen mit Hursey gewann sie in diesem Jahr bereits die U21-Europameisterschaft im Doppel. Außerdem gehörte sie zusammen mit Kaufmann zum deutschen Nationalteam der Frauen, das im Oktober in Zadar den Titel bei der Team-EM holte.

In der Altersklasse U15 gewann Koharu Itagaki genauso überraschend den WM-Titel im Einzel. Die Bundesliga-Spielerin des TSV Dachau besiegte im Endspiel die Chinesin Zhu Qihui in 4:2 Sätzen. Auch Itagaki holte in diesem Jahr bereits den EM-Titel in ihrer Altersklasse.