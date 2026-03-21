Eine Aufholjagd beschert Borussia Dortmund einen knappen Sieg gegen den Hamburger SV. Ramy Bensebaini trifft zweimal vom Punkt. In der ersten Halbzeit hatte Felix Nmecha noch verschossen.

Dortmund (dpa) - Während die zuvor noch ausgepfiffenen BVB-Profis nach einem Sturmlauf im zweiten Durchgang von der Südtribüne am Ende doch noch gefeiert wurden, musste HSV-Coach Merlin Polzin seine Profis trösten. Im Kreis schwor Polzin sein Team nach dem 2:3 (2:0) auf die restlichen Spiele im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ein. Jubeln durfte trotz Hamburger Pausenführung nur das Team von Dortmunds Coach Niko Kovac - dank zwei Elfmetertoren aus drei Versuchen vom Punkt.

«Am Ende war es ein Spiel mit zu vielen kleinen Fehlern von uns», sagte HSV-Mittelfeldspieler Miro Muheim bei Sky. «Wenn du drei Elfmeter gegen dich kriegst, dann kannst du so ein Spiel halt nicht gewinnen.» Den Handelfmeter zum entscheidenden 2:3 hatte er selbst verursacht: «Ich darf meine Hände da nicht so hoch ziehen», merkte er selbstkritisch an. «Ein dummer Fehler von mir, wird nicht mehr passieren.»

Kobel lobt: «Wirklich überragend»

BVB-Torhüter Gregor Kobel lobte die Dortmunder Aufholjagd. «Es war eine top zweite Hälfte von uns. Es war wirklich überragend», sagte der 28-Jährige. «In Hälfte eins war nichts los. Da hat sehr viel gefehlt. In der zweiten Halbzeit haben wir so gut Fußball gespielt. Es war cool. Es hat Spaß gemacht.»

Tore der eingewechselten Ramy Bensebaini (73. Minute, Foulelfmeter/84., Handelfmeter) und Fabio Silva (78.) bewahrten den Tabellenzweiten vor einer Blamage. Der Aufsteiger war vor der Pause durch Philip Otele (19.) und Albert Sambi Lokonga (38.) in Führung gegangen. Zudem hatte Felix Nmecha einen Elfmeter noch verschossen (45.).

Vor der Pause rennt Dortmund sorglos in Konter

Zumindest in der ersten Halbzeit wirkte der HSV deutlich wacher und entschlossener als der BVB, der sich im Hinblick auf die essenzielle Champions-League-Qualifikation anscheinend bereits allzu sicher wähnte. «Wir haben noch gar nichts erreicht. Wir haben zwar mehr Punkte als zum Ende der letzten Saison, aber wir haben noch sehr schwierige Spiele. Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen», hatte Kovac vor dem Spiel noch gewarnt.

Nach der Aufholjagd haben die Dortmunder vor den kniffligen Spielen gegen die direkten Konkurrenten Stuttgart, Leverkusen und Hoffenheim nun bereits elf Punkte Vorsprung auf Rang fünf.

In der ersten Halbzeit rannte der BVB allzu sorglos immer wieder in Konter, die die Hamburger sogar noch schlecht ausspielten und zur Pause noch höher hätten führen können. Für sein Vertrauen in die eigene Mannschaft wurde Kovac jedenfalls nicht belohnt. Nach dem überzeugenden 2:0 gegen den FC Augsburg hatte es der BVB-Trainer erstmals überhaupt in dieser Saison wieder mit derselben Mannschaft versucht.

Torjäger Serhou Guirassy, der Dortmund im Sommer verlassen könnte, blieb zunächst erneut nur auf der Bank und wurde zur Halbzeit für den völlig enttäuschen Karim Adeyemi eingewechselt.

BVB zunächst ohne Biss

Ohne Biss und Esprit war wenig zu sehen von den Dortmundern. Der linke Außenspieler Daniel Svensson ließ sich in einem unglücklichen Zweikampf gegen William Mikelbrencis nach knapp 20 Minuten abkochen. Dessen Hereingabe verwertete Otele zur Führung.

Wenige Minuten später verhinderte Dortmunds Torhüter Gregor Kobel gegen Ransford-Yeboah Königsdörffer das 0:2, das vor der Pause trotzdem noch fiel. Sambi Lokonga verwertete einen klugen Pass von Fabio Vieira zur verdienten Pausenführung.

Dortmunder Sturmlauf nach der Pause

Die Dortmunder bekamen zwar durch ein dummes Foul von Warmed Omari gegen Maximilian Beier vom Elfmeterpunkt die Chance zum Anschluss. Den Strafstoß setzte Nationalspieler Nmecha indes kläglich neben das Tor.

Kovac reagierte mit Doppelwechseln in der Halbzeit und nach einer gespielten Stunde. Dortmund spielte im zweiten Durchgang nun deutlich druckvoller. Für den HSV gab es kaum noch Entlastung. Ein erneuter Elfmeter war Startschuss für die Aufholjagd: Mikelbrencis war gegen Beier zu spät gekommen. Für den Pfiff musste der Videoschiedsrichter einschreiten.

Nur fünf Minuten später besorgte Silva den Ausgleich. Der Druck auf den HSV wurde nun immer größer. Die Hamburger kamen überhaupt nicht mehr aus der eigenen Hälfte raus. Ein Handspiel vom Muheim gab Bensebaini vom Punkt erneut die Chance, die der Algerier zum großen Jubel der zuvor noch pfeifenden Südtribüne dankend annahm.