30 Punkte im ersten Tanz, stehende Ovationen und ein klares Signal von Motsi Mabuse: Anna-Carina Woitschack legt einen Schnellstart im «Let's Dance»-Finale hin.

Köln (dpa) – Sängerin Anna-Carina Woitschack hat im Finale der Tanz-Show «Let's Dance» ihre Konkurrenz früh unter Druck gesetzt. Im ersten Tanz des Abends holte die 33-Jährige zusammen mit Tanzpartner Evgeny Vinokurov direkt 30 Punkte von der Jury – mehr ging nicht. «Das ist ein Angriff,», sagte Jurorin Motsi Mabuse. Das Publikum applaudierte im Stehen. «Ich bin hier sehr über mich hinausgewachsen», fasste die Woitschack ihren Weg durch die Show in den vergangenen Wochen zusammen.

Die Sängerin, unter anderem auch aus dem RTL-Dschungelcamp bekannt, hatte einen Quickstep zum Hit «Umbrella» von Rihanna gezeigt. Es handelte sich um einen sogenannten Jurytanz – die Juroren hatten ihn für sie festgelegt.

Im Finale trat die Sängerin gegen den Sänger Milano (27) und den Ninja-Warrior-Sportler Joel Mattli (32) um den Titel «Dancing Star 2026» an. Eine Gewinnerin oder ein Gewinner sollte in der Nacht zu Sonntag feststehen.

Es galt, das Erbe von Diego Pooth auf dem RTL-Tanzthron anzutreten. Der Sohn von Moderatorin und Werbe-Ikone Verona Pooth («Da werden Sie geholfen») hatte sich im vergangenen Jahr zusammen mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova den Sieg in dem Format gesichert, das in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum feierte.