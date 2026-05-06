Vor dem Halbfinale gegen Paris Saint-Germain äußert sich Max Eberl zu seiner Bilanz beim FC Bayern - und auch zu seiner Zukunft.

München (dpa) – Bayern München Sportvorstand Max Eberl sieht seine Zukunft beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Dies sagte der 52-Jährige vor dem Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain am Abend. «Es war am Anfang nicht einfach. Jetzt haben wir aber sehr, sehr gute Dinge auf den Weg gebracht», sagte Eberl bei DAZN.

«Bereit, länger zu bleiben»

«Man soll meinen Job bewerten. Und wenn sie meinen Job gut finden, dann bin ich auch bereit, länger bei Bayern zu bleiben», fügte der Funktionär an. Eberls Vertrag mit dem FC Bayern ist bis Sommer 2027 gültig. Uli Hoeneß hatte sich vor der Partie bei DAZN zurückhaltend geäußert und gesagt: «Zunächst einmal müssen Sie wissen, dass Vorstandsverträge nicht über ein Jahr vor Auslaufen verlängert werden können.»

Der maßgeblich von Eberl zusammengebaute Kader hat in der Bundesliga bereits die deutsche Meisterschaft gewonnen und steht auch im Finale des DFB-Pokals. Zu einer möglichen Triple-Prämie sagte der Ex-Profi: «Es ist mir ehrlicherweise scheißegal, ob es eine Prämie gibt. Ich möchte gern drei Pokale haben, wenn es geht.»