Dem FC Bayern wird Serge Gnabry in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Für den Münchner Sportchef Max Eberl ist auch die WM-Entscheidung bereits gefallen.

München (dpa) - Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl geht davon aus, dass Serge Gnabry die Fußball-Weltmeisterschaft verpassen wird. «Die Saison wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Alles andere steht ein Stück weit in den Sternen», sagte Eberl am Sonntag nach dem 4:2-Sieg der Münchner über den VfB Stuttgart. Mit dem Heimerfolg hat der FC Bayern die 35. Meisterschaft perfekt gemacht.

Nicht dabei war Offensivspieler Gnabry, dessen Verletzung die Bayern am Samstagabend öffentlich gemacht haben. Der 30-Jährige hat einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel erlitten und fällt «für längere Zeit» aus. «Er ist sehr gefasst, sehr stabil, aber natürlich enttäuscht. Wenn du 30, 31 bist, dann hast du noch eine WM vor der Brust wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange er noch spielt, aber es könnte die letzte Chance gewesen sein vielleicht», sagte Eberl.

Eberl: «Tut mir leid für ihn»

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte am Nachmittag noch nicht von einem WM-Aus sprechen wollen. Bei Eberl klang das Ganze schon deutlicher. «Es tut mir für ihn leid, weil er bei der WM für die deutsche Mannschaft eine sehr gute Rolle gespielt hätte», sagte der Funktionär.

Die Situation sei «dramatisch». Gnabry zählte in den vergangenen Monaten zum festen Stamm der Offensive in der Nationalmannschaft. Das XXL-Turnier mit 48 Mannschaften beginnt am 11. Juni und dauert bis 19. Juli. Deutschland bekommt es in der Vorrunde mit Curaçao, der Elfenbeinküste und Ecuador zu tun.