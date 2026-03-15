Nachdem alle anderen Aufstiegsaspiranten gepatzt haben, verpasst auch Tabellenführer Schalke gegen Hannover in letzter Sekunde den Sieg. Dzeko fliegt vom Platz. Hannovers Leopold verschießt Elfmeter.

Gelsenkirchen (dpa) – Zweitliga-Tabellenführer Schalke 04 hat die Chance verpasst, seine Tabellenführung auszubauen und beim 2:2 (2:0) gegen den Verfolger Hannover 96 überdies Torjäger Edin Dzeko per Platzverweis verloren. Der Bosnier, der am Dienstag 40 Jahre alt wird, erzielte in der 29. Minute mit seinem sechsten Saisontreffer zunächst noch das 1:0, sah in der 52. Minute vom Schiedsrichter Robin Braun aber Rot, nachdem er mit hohem Fuß den Hannoveraner Husseyn Chakroun am Bauch getroffen hatte. Daraufhin gaben die Schalker in Unterzahl auch noch ihre 2:0-Führung her.

Pichler trifft in der achten Minute der Nachspielzeit

Nach Hereingabe von Kenan Karaman brachte Dzeko die Schalker mit 1:0 in Führung (29.). Für Karaman war das in dieser Saison der vierte Assist. Aber noch vor der Pause erhöhte Schalkes Kapitän auch sein Trefferkonto – auf elf. Nach Flanke von Soufiane El-Faouzi köpfte er zum 2:0-Pausenstand ein (38.).

Nur sieben Minuten nach dem Wiederanpfiff wollte Dzeko im Mittelfeld einen hohen Ball klären und traf dabei Hannovers Chakroun. Schiedsrichter Braun zückte sofort Rot. Nun wurde es noch einmal spannend.

Nach einem Foul des Schalkers Nikola Katic im eigenen Strafraum an Noel Aseko Nkili scheiterte Enzo Leopold mit dem Elfmeter zwar am Torwart Loris Karius (81.), doch schon mit der daraus resultierenden Ecke kamen die Hannoveraner durch Maik Nawrocki zum 1:2 (82.). In der achten Minute der Nachspielzeit gleicht Benedikt Pichler zum 2:2-Endstand aus.