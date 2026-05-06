Staatsschutz
Durchsuchungen in zwölf Ländern bei mutmaßlichen Neonazis
Polizei
Die Polizei durchsucht zahlreiche Objekte in NRW. (Symbolbild)
Marcus Brandt. DPA

In zwölf Bundesländern laufen Durchsuchungen bei mutmaßlichen Rechtsextremisten - ausgenommen sind Baden-Württemberg, Thüringen, Hamburg und Bremen. 36 Personen werde die Bildung oder Mitgliedschaft in den kriminellen Vereinigungen «Jung und Stark» sowie «Deutsche Jugend voran» vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe.

Karlsruhe (dpa) - In zwölf Bundesländern laufen Durchsuchungen bei mutmaßlichen Rechtsextremisten - ausgenommen sind Baden-Württemberg, Thüringen, Hamburg und Bremen. 36 Personen werde die Bildung oder Mitgliedschaft in den kriminellen Vereinigungen «Jung und Stark» sowie «Deutsche Jugend voran» vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe.

© dpa-infocom, dpa:260506-930-40059/3

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Politik

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