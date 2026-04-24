Nach fünf Niederlagen in Serie steht Düsseldorf enorm unter Druck. Dem hält die Fortuna gegen Dresden stand. Trotzdem ist weiter großes Zittern angesagt - für beide Teams.

Düsseldorf (dpa) – Fortuna Düsseldorf hat gegen Dynamo Dresden einen enorm wichtigen Sieg im Abstiegskampf gefeiert. Beim Heim-Debüt von Trainer Alexander Ende gewannen die Rheinländer 3:1 (2:0). Durch den Erfolg verließ die Fortuna zumindest vorerst die Abstiegszone der 2. Fußball-Bundesliga. Düsseldorf hat nun 34 Punkte und damit einen Zähler weniger als die ebenfalls bedrohten Gäste aus Sachsen.

Cedric Itten (11. Minute), Emmanuel Iyoha (17.) und Luca Raimund (58.) erzielten die Tore für die Fortuna. Für Düsseldorf war es der erste Sieg nach zuvor fünf Niederlagen in Serie. Dresden hatte zuletzt zweimal nacheinander gewonnen und muss ebenfalls weiter um den Klassenerhalt zittern. Jakob Lemmer traf für Dynamo (90.).

Torwart bereitet ersten Fortuna-Treffer vor

Die Fortuna erwischte einen Traumstart. Ein langer Abschlag von Keeper Florian Kastenmeier rutschte durch bis zu Itten, der frei auf das Dresdner Tor zulief. Souverän überwand der mit Abstand beste Torschütze der Düsseldorfer Dresdens Schlussmann Tim Schreiber.

Und es wurde noch besser für die Gastgeber. Nach einer Ecke zog Iyoha ab, Dresdens Robert Wagner fälschte ab und schon stand es 2:0. In einem unterhaltsamen Spiel hatte auch Dynamo seine Chancen. So scheiterte Wagner am starken Kastenmeier (34.), auf der Gegenseite parierte Schreiber gegen Itten (41.). Als Raimund nach dem Seitenwechsel auf 3:0 erhöhte, war die Partie entschieden. Daran änderte auch das späte Tor von Lemmer nichts mehr.