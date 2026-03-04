Essen (dpa) – Eklat in der 3. Fußball-Liga: Rot-Weiss Essens Torwart Felix Wienand ist im Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim durch einen Böller verletzt worden. Der 23-Jährige ging nach einem Knall im Strafraum zu Boden und hielt sich die Ohren. Wienand wurde umgehend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Torhüter erlitt einer ersten Diagnose zufolge ein Knalltrauma und eine akute Belastungsreaktion, wie RWE auf der Plattform X mitteilte. Weitere Untersuchungen sollen folgen.

Die Partie stand nach dem Vorfall in der 53. Minute, für den offenbar ein Mannheimer Fan verantwortlich war, dicht vor dem Abbruch. Nach einer mehr als 45-minütigen Unterbrechung ging es dann aber doch weiter. Der mutmaßliche Täter soll identifiziert und festgenommen worden sein. Zum Zeitpunkt der Unterbrechung führte Essen durch ein Tor von Marek Janssen mit 1:0.

Einen ähnlichen Vorfall hatte es im Dezember 2024 in der Bundesliga beim Spiel 1. FC Union Berlin gegen den VfL Bochum gegeben. In der Nachspielzeit der Partie war Bochums Torwart Patrick Drewes von einem Feuerzeug am Kopf getroffen und zu Boden gegangen. Die Begegnung wurde nach einer Unterbrechung zwar zu Ende gespielt, doch Bochum legte nach dem 1:1 gegen die Spielwertung Protest ein und erhielt später einen Sieg zugesprochen.