Dressur-Weltcup
Dressur: Herbe Enttäuschung beim Weltcup-Heimspiel
Raphael Netz
Stefan Lafrentz. DPA

Kein deutsches Paar auf dem Podium: In Neumünster jubelt stattdessen Belgien.

Neumünster (dpa) – Beim Weltcup-Heimspiel in Neumünster erlebten die heimischen Dressur-Fans eine Enttäuschung. Keines der deutschen Paare erreichte in der Kür das Podium. Bester Starter war Raphael Netz, der mit Great Escape auf Rang vier kam.

Die Prüfung in der Holstenhalle gewann überraschend die Belgierin Larissa Pauluis. Im Sattel von Flambeau siegte sie vor ihrem favorisierten Landsmann Justin Verboomen. Der Doppel-Europameister sattelte allerdings nicht sein Gold-Pferd Zonik, sondern Djembe.

In der Westeuropa-Liga des Weltcups hat Pauluis durch ihren Sieg nach acht von zehn Stationen die Führung übernommen. Auf Platz zwei liegt Netz.

